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Rottweiler Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kişinin Kolunda Ciddi Yaralanma - Son Dakika
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Rottweiler Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kişinin Kolunda Ciddi Yaralanma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına maruz kalarak sağ kolunda ciddi yaralanmalar meydana geldi. Olayın ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Rottweiler Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kişinin Kolunda Ciddi Yaralanma
30.12.2023 - 11:58,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Rottweiler' cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Hasan Z.'nin (57) sağ kolu parçalandı.

İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde Hasan Z., beslediği 'Rottweiler' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Hasan Z., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Z., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rottweiler Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kişinin Kolunda Ciddi Yaralanma - Son Dakika
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