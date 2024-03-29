Bosna Hersek'teki RS Başkanı Dodik, siyasi mücadelede yeni bir aşamaya başladığını söyledi

BANJA Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS için siyasi mücadelede yeni bir aşamaya başladığını söyledi.
RS Ulusal Meclisi (NSRS), dünyadaki mevcut güvenlik ve siyasi durumun RS'ye etkileri başlığı altında oturum düzenledi.
Oturuma, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, RS Başkanı Dodik ve RS'deki bazı siyasiler katıldı.
Dodik, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, yetkilerini kullanarak aldığı kararların iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Schmidt'in kararlarının iptal edilmemesi durumunda RS'li siyasilerin Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi'nden, oturum düzenlenmesini talep edeceğini ve bu oturumda ABD, İngiltere ve Almanya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin ve Schmidt'in Bosna Hersek'ten gönderilmesinin isteneceğini söyledi.
Dodik, RS'yi ve Sırp halkını savunmaktan vazgeçmeyeceğini ifade ederek, "Vazgeçmiyorum, korkmuyorum. RS için siyasi mücadelede yeni bir aşamaya başlıyorum." dedi.
Bosna Hersek'teki savaşta 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını bir kez daha inkar eden Dodik, bu hususta alınan kararların "siyasi amaçlı" olduğunu ileri sürdü.
"Beni tutuklamakla tehdit ediyorlar"
Verilen aranın ardından NSRS oturumunda açıklamalarına devam eden RS Başkanı Dodik, "Beni tutuklamakla tehdit ediyorlar ve güvenlik görevlilerimin direnmesi halinde beni vuracaklarını söyledikleri bilgisini aldım." dedi.
Dodik, bu durum karşısında direneceklerini söyleyerek, RS'nin savaş istemediğini ve anayasaya uygun hareket etmek istediğini belirtti.
Cvijanovic de RS'nin Bosna Hersek Anayasası'na, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermede kararlı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'ndeki yabancı hakimlerin ve Schmidt'in, Dayton Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini savundu.
Oturumda ayrıca Batı'nın RS'ye karşı "hibrit savaş" başlattığı iddia edildi.
"Dodik'in tutuklanmasının istendiği" iddiası
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki seçim yasasında seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili teknik değişiklikler yapılması kararını aldığını duyurmuştu.
Schmidt, bu değişikliklerin, sandık kurullarının başkanlarını Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu'nun atamasını, dijital tarayıcıların devreye sokulmasını, seçmen kimlik tespitinin ve video gözetiminin yapılmasını kapsadığını belirtmişti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesini zor günlerin beklediğini, Sırp halkını gelecek günlerde bu konuda bilgilendireceğini duyurmuştu.
Paylaşımında son 48 saat içerisinde, söylemesi kolay olmayan bir haber aldıklarını dile getiren Vucic, "Hem Sırbistan'ın hem de RS'nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehlikeye atıyorlar." ifadesini kullanmıştı.
Vucic, paylaşımında ayrıca, "Zor olacak, şimdiye kadarkilerin en zoru. Mücadele edeceğiz. Sırbistan kazanacak." değerlendirmesine yer vermişti.
Sırbistan'daki istihbarat ajansı Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) eski müdürü Aleksandar Vulin ise Vucic'in bu açıklamalarının ardından, ABD ve İngiltere ile işbirliği içerisinde RS'yi parçalamak için çalışıldığını savunmuştu.
Vulin, "Dodik'i tutuklamak istiyorlar. RS'yi her şekilde ödeme işlemlerinin iptal edilmesiyle bile tehdit ediyorlar. Bunun önünde duran tek engel Dayton Barış Antlaşması'nın garantörü Sırbistan ve Vucic'tir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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