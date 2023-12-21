RTÜK Başkanı Kızıl Goncalar dizisi hakkında açıklama yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'de pazartesi akşamı başlayan Kızıl Goncalar dizisi hakkında; "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'de 18 Aralık Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi hakkında açıklama yaptı. Şahin, dizi hakkında yapılan şikayetlerin kayıt altına alındığını ve incelendiğini duyurdu. Şahin'in X hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kızıl Goncalar dizisi, 18 Aralık Pazartesi akşamı FOX TV'de yayın hayatına başladı. Yapımcılığını GOLD Film'in üstlendiği, başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi; seküler Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in hayatlarının kesişmesini konu alıyor. Özgü Namal'ın canlandırdığı karakter Meryem, kızı Zeynep'in tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilmek istendiğini öğrenince bunun önüne geçmek için mücadeleye etmeye başlıyor. Dizi, tarikat sahneleriyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Yeni Akit ve Yeni Şafak, diziyi hedef göstermiş, Mil Diyanet Sen dizinin yasaklanmasını istemişti.