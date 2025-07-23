RTÜK Başkanı Şahin'den Orman Yangını Açıklaması

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, orman yangınına müdahale eden 10 kişinin şehit olmasına ilişkin, "Bu acı olay karşısında, medya kuruluşlarımızın yayınlarında azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ait görüntülerin yayınlanmaması konusunda tüm yayıncı kuruluşlarımızı bir kez daha sorumlu ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Eskişehir'de meydana gelen yangın felaketi, milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize, AKUT personelimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu acı olay karşısında, medya kuruluşlarımızın yayınlarında azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ait görüntülerin yayınlanmaması konusunda tüm yayıncı kuruluşlarımızı bir kez daha sorumlu ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi elbette önemlidir; ancak bu süreçte, acılı ailelerin mahremiyetine saygı gösterilmesi ve yayın ilkelerine riayet edilmesi bir zarurettir. Ayrıca, yangınla fedakarca mücadele eden orman teşkilatımızın ve arama-kurtarma ekiplerimizin moralini zedeleyecek, sahadaki çalışmaları sekteye uğratabilecek yayınlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu kritik süreçte, yalnızca yetkili merciler ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalara ve resmi bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.