RTÜK Başkanı Şahin: Türk Adaleti Narin'e Kıyanlara Cezayı Verdi - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: Türk Adaleti Narin'e Kıyanlara Cezayı Verdi

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin davanın sonucunu yorumlayarak, Türk adaletinin cezanın verilmesinde adil bir karar aldığını vurguladı. Ayrıca, medyanın hassasiyetini artırması gerektiğini belirtti.

28.12.2024 23:27  Güncelleme: 00:14
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada karar verildi. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasındaki kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi" diyen Şahin, "Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. RTÜK olarak elim olayın ilk anından itibaren hassas bir teraziyle söz konusu yayınları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptık" ifadelerini kullandı.

"MEDYA UYARILARIMIZLA BEKLENEN OLGUNLUĞA ERİŞTİ"

İlk soruşturma aşamasında maalesef başarısız sınav veren medyamız uyarılarımızın etkisiyle kendilerinden beklenen duyarlılık ve olgunluğa erişerek halkımızı bilgilendirdi. Yoğun mesai yürüten yargı mensuplarımıza ve haberci dostlarımıza teşekkür ederken, ülke olarak böylesi acı olayları artık yaşamamayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin: Türk Adaleti Narin\'e Kıyanlara Cezayı Verdi
Kaynak: DHA

Ebubekir Şahin, Narin Güran, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: Türk Adaleti Narin'e Kıyanlara Cezayı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • yağız spotcu:
    bundan sanane aen once gündüz kusaklarını kaldır caldıgın pataları bırak hazıneye 30 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Rtük narın cınayetı ıle senın ılgın ney sen görevini yap hala neden öldürüldüğü belırsız 23 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    3- 5 seneye çıkarlar. adalete güvenimiz bu kadar. 20 1 Yanıtla
  • McA !:
    Biz bize yerel seçimlerde kaybeden zalim Tayyip Erdoğan in verdiği cezanın unutturulmaya çalışılmasından rahatsızız, diğer tarafta kim ne yapmış ise o kararı verecek Adalet bakanının adamları yani yargı organları yapanlara gerekeni yapar zaten 10 1 Yanıtla
  • 49171Mur:
    Rtük başkanını bir dava sonucu neden ilgilendiriyor!!Ya iyice sap samana karıştı? 10 0 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Somut delil yok siyasi baskı ile karar alan mahkeme .delil olmayan yerde sen anneye nasıl ceza veriyorsun nezaman doğru tecelli etti bu adalet 2010dan sonra terazinin anasının anasını ağlattınız 9 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Sen ne anlarsın taraflı RTÜK 6 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Tipe var nursuz anca muhalefet kanallara ceza kesersin 5 0 Yanıtla
  • Reis Rs:
    Bir Genç Kızın Geleceğine Karşılık 4 YIL... Biz buna Adalet Diyoruz...veya demek zorunda kalıyoruz.... Ülkede Adaleti de Katletmişlerdir. 5 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    RTÜK BASKANI MAHKEME KARARI YORUMLUYOR, İLGİNÇ, TV LERDE OZELLIKLE YANDAS KANALLLARDA YASANAN KEPAZELIKLERI, YANLI YAYINLARI YORUMLUYACAGINA 5 0 Yanıtla
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