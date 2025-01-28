RTÜK Başkanı Şahin, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

RTÜK Başkanı Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şahin, seçimlerini yapmadan önce AA'nın kendi kariyer yolculuğunda çok güzel anılar ve dostluklar biriktirdiği bir kurum olduğunu belirterek, AA'yı gördüğünde her zaman heyecanlandığını söyledi.

Yurt içinde ve yurt dışında gittiği şehirlerde AA muhabirlerini görmekten de gurur duyduğunu belirten Şahin, "AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Bey olmak üzere, Yönetim Kuruluna, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yıllardır yapılan Yılın Kareleri oylaması takdire şayan. Nihayetinde bir yıllık birikimi insanların önüne koyuyorsunuz. Anadolu Ajansı iyi ki varsın ve dünya markamız, göz bebeğimizsin." ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik ve foto muhabirliği denilince Gazze unutulmamalı"

Şahin, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını oyladı.

Suriye krizinin ilk çıktığı zamanlarda Ajansın Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğünü belirten Ebubekir Şahin, o dönem bölgedeki muhabirlerin başarılı çalışmalarını unutmadığını söyledi.

"Haber"de Barış Seçkin'in "Dış İşleri" isimli fotoğrafına oy veren Ebubekir Şahin, fotoğrafın dış politikanın nereden nereye geldiğini gösterdiğini ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, "Fotoğrafı çok beğendim. Barış Seçkin tanıdığım ve sevdiğim bir kardeşim. Fotoğrafı çekenlerin ismine bakmadan seçiyorum. Kareleri çeken arkadaşları da görünce mutlu oluyorum." dedi.

Ebubekir, Şahin, "Spor"da Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar Topu", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" fotoğrafını seçen Şahin, Türkiye'nin başarılı bir çevre politikası olduğunu, RTÜK'ün de ilk günden beri sıfır atık politikasını izlediğini ve uyguladığını vurguladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, fotoğraf seçiminin ardından tüm foto muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Gazeteci arkadaşlarımız, hem dünya çapında hem de ülkemizde mazlumun sesini duyurma görevini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettirecek. Gazetecilik ve foto muhabirliği denilince Gazze unutulmamalı. Gazze'de şehit olan gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Anadolu Ajansı ve TRT muhabirleri olağanüstü işler çıkardı. Özel sektörden gazetecilerimiz de oradaydı. Onları da tebrik ediyorum. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyorum."