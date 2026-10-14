RTÜK, Başkanının adıyla para isteyen dolandırıcılara karşı yayın kuruluşlarını uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak, Üst Kurulun ve Başkanının adı kullanılıp "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, titizlikle takip edilmektedir."