RTÜK, fon soruşturması yayınları nedeniyle Sözcü TV ve Koza TV\'ye yüzde 3\'er ceza kesti

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada Sözcü TV ve Koza TV'ye fon soruşturmasına ilişkin yayınları nedeniyle yüzde 3'er oranında idari para cezası verildiği bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gerçekleştirdiği toplantısında Sözcü TV'de 7 Ekim ve 8 Ekim tarihlerinde yayımlanan programlarda fon soruşturmasına yönelik Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik iddialarıyla "izleyici kanaatinin doğru ve sağlıklı şekilde oluşmasını" engellediği gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası verdi.

Koza TV'de 8 Ekim tarihinden yayımlanan bir programda fon soruşturmasında "İktidarın bütün isimlerinin içinde olduğu bir vurgundan bahsediyoruz" ifadesiyle, "bir siyasi kesimin bütün mensuplarına ağır suç isnadında" bulunduğu gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası verilmesine hükmedildi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararlara karşı oy kullandığını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 2020 tarihli bir kararını anımsatarak şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin 'söylentilerin varlığını bir beyanın doğruluğunu kanıtlayan savcı gibi ispat etmesi başvurucudan (gazeteci) beklenemez. Yeterli olgusal temelleri olduğu müddetçe bireyleri yahut toplumu ilgilendiren olaylar hakkında çıkan söylentilerin haberleştirilmesi de cezalandırılamaz. Dahası söz konusu duyumlar hakkında yetkilileri doyurucu açıklama yapmaya çağırmanın sağlıklı bir demokraside cezalandırma konusu olması düşünülemez. (2020/23730)' şeklindeki kararı ölçüt alındığında, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün sınırlarının daha geniş yorumlanması zorunludur. Gazetecilerin ülke gündeminde önemli bir yer tutan fon yolsuzluğu soruşturması ile ilgili sorgulamalar yapması ve iddiaları gündeme taşımasının cezalandırılmasının, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünü zedeleyeceği görüşüyle yaptırım kararlarına karşı oy kullandım."