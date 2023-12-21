RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı

muharrem Sarıtaş:

Gaye net bir şekilde İslam'a ve onun yaşam şekline müdahale ve kötüleme alay konusu etmek bu kabul edilemez Fox TV bu diziyi yayından kaldırmaz ise uydu kanallarından herkesin silmesini müslümana. Yakışanı yapması lazım.