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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika
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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin 'Kızıl Goncalar' adlı dizisine ilişkin yapılan şikayetleri incelediklerini ve titizlikle kayıt altına aldıklarını açıkladı.

21.12.2023 - 17:35,
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

FOX TV'de geçtiğimiz gün ilk bölümüyle yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar dizisindeki sahneler tartışma yarattı. Sosyal medyada tepkilerle karşılaşan dizide, bir öğretmenin öğrenciye tokat attığı sahne infial yarattı.

RTÜK, FOX TV'de yayımlanan 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • kenan mutlu: Fox da yayınlanıyor ise kesin bir fitne fesat vardır, NET. Yanıtla 19 18
  • muharrem Sarıtaş: Gaye net bir şekilde İslam'a ve onun yaşam şekline müdahale ve kötüleme alay konusu etmek bu kabul edilemez Fox TV bu diziyi yayından kaldırmaz ise uydu kanallarından herkesin silmesini müslümana. Yakışanı yapması lazım. Yanıtla 45 53

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