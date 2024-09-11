Halk TV'ye Bahçeli İhlali Nedeniyle Cezai İşlem

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, kurulun haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporu gündeme alındı.

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in, Halk TV'de katıldığı "Sansürsüz" adlı programdaki sözlerini inceleyen kurul, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.