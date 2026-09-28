RTÜK ile Hırvatistan AEM, görsel-işitsel medyada iş birliği protokolü imzaladı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Hırvatistan Elektronik Medya Düzenleyici Ajansı (AEM), iki ülkenin düzenleyici otoriteleri arasındaki kurumsal iş birliğini güçlendirmek, dijitalleşen medya çağında karşılaşılan küresel zorluklara karşı deneyim paylaşımında bulunmak ve gelecekteki kapsamlı iş birliklerinin hukuki zeminini oluşturmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Hırvatistan AEM heyeti, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş tarafından karşılandı. Başkan Daniş, AEM Başkanı Josip Popovac ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, Türkiye ile Hırvatistan arasında görsel-işitsel medya alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

'ORTAK TECRÜBE VE İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ'

Toplantının ardından RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in katılımıyla protokolün imza törenine geçildi. Törende değerlendirmelerde bulunan Daniş, özellikle dezenformasyonla mücadelede uluslararası tecrübe paylaşımının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Dijitalleşme, yapay zeka, medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele gibi başlıklarda düzenleyici otoriteler arasında geliştirilecek yakın diyaloğun önemini vurgulayan Daniş, imzalanan protokolün iki kurum arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendireceğini ve yeni ortak çalışma alanlarının önünü açacağını ifade etti. Daniş, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin görsel-işitsel medya alanındaki kurumsal iş birlikleriyle daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

POPOVAC: MEVCUT İŞ BİRLİĞİMİZİ RESMİ HALE GETİRDİK

AEM Başkanı Josip Popovac ise protokolün iki kurum arasındaki iş birliğinin başlangıcı olmadığını, ilişkilerin son birkaç yıldır güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bugün atılan imzalarla halihazırda var olan ilişkinin resmi bir çerçeveye kavuşturulduğunu belirten Popovac, "Mevcut dostluk ilişkimizi imzalayarak resmi hale getirdik. Bunun her iki taraf için de faydalı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DENEYİMLER PAYLAŞILACAK

Protokol; görsel-işitsel medya hizmetleri, yeni medya, uluslararası ilişkiler, teknik yardımlaşma, yayıncılık teknolojileri, sayısallaşma ve medya okuryazarlığı alanlarında iş birliğini kapsıyor. Protokol kapsamında RTÜK ve AEM, mevzuatın uygulanması ve yayınların denetiminden elde edilen deneyimleri paylaşacak. Bu kapsamda, özellikle çocuk ve gençlerin görsel-işitsel medya hizmetleri karşısında korunmasına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımına önem verilmesi, tarafların ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında birbirlerine teknik destek sağlaması, etik ilkeler konusunda bilgi, görüş ve deneyim alışverişinde bulunulmasına kararlaştırıldı.