RTÜK: Reyting Değil Vicdan Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RTÜK: Reyting Değil Vicdan Etkili

RTÜK: Reyting Değil Vicdan Etkili
22.02.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Daniş, yayıncılığın vicdan ve etik ile ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık anlayışına ilişkin, "Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür. Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında; 3A formülünü esas alıyoruz: Aklın korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması. Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği; aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz. Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK: Reyting Değil Vicdan Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:48:30. #7.11#
SON DAKİKA: RTÜK: Reyting Değil Vicdan Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.