RTÜK'ten 4 Yayıncıya Ceza

09.04.2026 15:57
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik iddialar, Trabzonspor-Galatasaray maçındaki küfürlü tezahüratlar, gündüz kuşağındaki ihlaller ve mahkumlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasından dolayı 4 yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, Ulusal 1 Kanal'da, 31 Mart'ta canlı yayınlanan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in basın toplantısında dile getirdiği iddiaları araştırmak yerine alt yazılarla doğrudan ekrana taşıyan Ulusal 1 Kanal'ın yayın ihlallerini görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının şikayetini de değerlendiren Üst Kurul, Ulusal 1 Kanal'a 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi ilk fıkrası (ı) bendinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz, haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez, görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

beIN Sports'a küfürlü tezahürat yaptırımı

Üst Kurul, 4 Nisan'da yayınlanan Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda müzik eşliğinde statta dile getirilen küfürlü tezahüratların beIN Sports'ta yayınlanmasını da görüştü.

Söz konusu tezahüratlar esnasında yayın kuruluşu tarafından yayına herhangi bir "bipleme veya engelleme" olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden RTÜK, beIN Sports'un, gecikmeli yayın sistemi kullanmadığı, ortam sesini dengelemediği ya da gerekli anlarda sesi kısmak suretiyle izleyiciyi koruyucu tedbirler almadığını belirledi.

RTÜK İletişim Merkezine iletilen çok sayıdaki izleyici şikayetini değerlendiren Üst Kurul, "beIN Sports'a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" adlı programın 19 Mart ve 23 Mart'ta yayınlanan bölümlerine ilişkin ihlaller de Üst Kurul'da görüşüldü.

Söz konusu programda, lise öğrencisi çocuğun öldürülmesi ile ilgili vaka incelemesinde öldürülen genç kızın olay yerindeki cansız bedeninin fotoğrafının bir kısmının yetersiz buzlanarak ekrana getirildiği, ayrıca cinayetin de ayrıntılı olarak ve mahremiyet sınırları ihlal edilerek tasvir edildiği tespit edildi.

İzleyicilerin ilettiği şikayet dilekçelerini de inceleyen RTÜK, Beyaz TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezasına karar verdi.

Üst Kurul toplantısında, Radyo Lider İzmir'de, ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanalları aracılığıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı "Murat ile Gönülden Gönüle" isimli programa ilişkin yayın ihlallerini de inceledi.

Yayıncı kuruluşun 23 Şubat-9 Mart arasındaki yayın kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporları inceleyen Üst Kurul, söz konusu yayınların ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğu ve yayıncı kuruluşun abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü/tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Bu gerekçelerle Radyo Lider İzmir'e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

