RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK, adını kullanarak maddi talepte bulunan telefon aramalarına itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve "yardım", "bağış" ya da çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
16:43
Trabzonspor, Salah ile anlaştı İşte transferin mali detayları
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 19:57:40. #7.12#
SON DAKİKA: RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.