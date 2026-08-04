RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve "yardım", "bağış" ya da çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup titizlikle takip edilmektedir."