RTÜK'ten Gezi Soruşturması Açıklaması

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı tarafından Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarının istendiğini duyurdu. Taşçı, bu kadar geçmiş tarihteki yayınların, yayıncılardan temin etmenin yasal olarak mümkün olmayacağını da vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), medya kuruluşlarının Gezi Olayları sırasında televizyonların görüntü kayıtlarını istediğini RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı. Özel medya hizmet sağlayacılarının kayıtlarını yasa gereği 1 yıl süreyle muhafaza ettiğini belirten Taşçı X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır.

RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir. Ayrıca 6112 sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir."