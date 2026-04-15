RTÜK'ten Kahramanmaraş Saldırısı Uyarısı

15.04.2026 14:56
RTÜK, Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası yayıncılara mahremiyet ve doğru bilgi paylaşımı uyarısında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

