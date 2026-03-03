RTÜK'ten Okul Olayına Yayın Yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."