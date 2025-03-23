RTÜK'ten Uyarı: İhlallere Cezalar Geliyor - Son Dakika
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RTÜK'ten Uyarı: İhlallere Cezalar Geliyor

RTÜK, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara ağır müeyyideler uygulanacağını duyurdu.

23.03.2025 03:16
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından "Yayıncı kuruluşlara açık ve çok önemli uyarı" başlıklı açıklama paylaştı.

Paylaşımında, daha önce de belirtildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyanın itidal ile hareket etmesi, taraflı ve gerçek dışı haberlere değil, yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara yer vermesi, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapması hususunda gerekli uyarıları yaptıklarını hatırlatan Şahin, akabinde de kanunlara uymayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantısında en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uyguladıklarını hatırlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Belirtmek isterim ki RTÜK olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur."

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlara teşekkür eden Şahin, "Uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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