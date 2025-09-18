RTÜK'ten 5 dijital platforma üst sınırdan ceza - Son Dakika
RTÜK'ten 5 dijital platforma üst sınırdan ceza

RTÜK\'ten 5 dijital platforma üst sınırdan ceza
18.09.2025 15:29
RTÜK Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney+ ve HBO-MAX'te yayınlanan bazı içeriklerin "Milli ve manevi değerlere aykırı bulunması" nedeniyle üst sınırdan para cezası verdi ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen denetimler sonucunda 5 dijital platformda yayınlanan bazı içeriklerin "milli ve manevi değerlere aykırı bulunması" nedeniyle, bu platformlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

5 DİJİTAL PLATFORMA CEZA

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, son Üst Kurul Toplantısı'nda, çocukları zararlı içeriklerden korumak, Türk aile yapısını ve toplumun ortak değerlerini tehdit eden yapımlara karşı mücadele etmek amacıyla dijital platformlarda yayınlanan bazı içerikler değerlendirildi.

Bu kapsamda, yayın ihlali yapan 5 dijital platforma, bazı yapımları nedeniyle üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı uygulandı.

Karara göre, Disney+ platformunda yayınlanan "All of Us Strangers" filminde, "eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılarak olumlandığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunduğu" gerekçesiyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Benzer şekilde Prime Video'da yayınlanan "Those About To Die" dizisinde yer alan "kanlı infaz, şiddet ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesinin ihlali" olarak değerlendirilerek, platforma yüzde 3 para ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Netflix'te yayınlanan "Kobalt Mavisi" filminde yer alan ve "eş cinselliği özendiren sahnelerin de toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği", HBO Max'ta yayınlanan "Looking: The Movie" filminin ise "eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanılmasının müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle, platformlara yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

MUBI'de yayınlanan "Benedetta" adlı yapımın da "pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı" tespit edilerek, "müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

"CİDDİ BİR ÇELİŞKİ VE ÇİFTE STANDART"

Karara X hesabından açıklama yaparak tepki gösteren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, şunları ifade etti: "RTÜK'ten dijital platformlara "Aile Yılı" cezaları. -Netflix yayınlanan, 'Kobalt Mavisi', Prime Video'da yayınlanan 'Those About to Die', MUBİ'de yayınlanan 'Benedetta', Disney XD'de yayınlanan 'All Of US Strangers' ve HBO MAX'de yayınlanan 'Looking: The Movie' isimli filmlerin, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, 'f: Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' ve 'n: Müstehcen olamaz' hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle; yüzde 3 İPC ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Gündüz kuşağı programlarında, reyting uğruna aile kurumu neredeyse her gün dinamitlenirken, RTÜK'ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlar üzerinden 'toplumu koruma' iddiası ciddi bir çelişki ve çifte standarttır. Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği açıktır."

Kaynak: ANKA, AA

Kaynak: ANKA

