RTÜK Üyesi'nden A Haber'e Tepki: Yanlış Yayınlar İhlal Ediyor

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, "Gece Ajansı" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir konuşmasının kasıtlı olarak kesilerek ekrana getirildiği, bu şekilde kin ve nefret uyandıracak şekilde yapılan yayın yapıldığı gerekçesiyle A Haber'e ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmasını ve kurul gündemine taşınmasını istedi.

Keser'in RTÜK Başkanlığına sunduğu dilekçede, 19 Mart 2025'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın ardından CHP'nin Saraçhane Meydanı'nda her akşam düzenlediği "Halk Buluşması"na toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların, anayasal hakları çerçevesinde katıldıkları belirtildi.

Dilekçede, 22 Mart 2025'teki "Halk Buluşması" sırasında ve sonrasında güvenlik güçleri ile katılımcılar arasında gerginlikler yaşandığı, bunların A Haber'deki "Gece Ajansı" programında ele alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yaptığı konuşmanın bir bölümü, bağlamı ve bütünlüğü kasıtlı şekilde bozularak yayınlanmış; Özel'in, halka 'güvenlik görevlerine saldırı çağrısı yaptığı' ifade edilmiş, uzun sürelerle eleştirilmiş ve Özel'i hedef gösteren ifadeler kullanılmıştır."

Buna karşın Özel'in, Saraçhane'de, "Çatışmaya değil, mücadeleye geldik, kaybetmeye değil, kazanmaya geldik. Buradan bir halk oylaması yapacağım. 'Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım' diyenler el kaldırsın. 'Meydanda bunu yapmayalım, mücadeleyi haklı zeminde koruyalım diyenler el kaldırsın' (Alkışlar). Arkadaşlar bakın, al sana meydan, al sana sağduyu, işte haklılığın gücü. Oraya gidip devletin polisine kanunsuz emir verilmiş, 'Buradan ileri gitmesin' demiş. O polisin oraya gidip de arkadaşlarınızı da yaralatmayın, gidip de haklıyken haksız çıkmayın. Meydanın yüzde 99'u 'Mücadele burada' diyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Dilekçede, "Gece Ajansı" programında Özgür Özel'in bir konuşmasının, kasıtlı kesilerek ve seçilerek ekrana getirilmesi, dahası gerçek gibi üzerinde yorumlar yapılarak halkı kışkırtacak tarzda ve kin ve nefret uyandıracak şekilde yapılan yayımlanması dolayısıyla Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki "Yayın hizmetleri; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği belirtildi.

Dilekçede, kanal hakkında değerlendirme raporu hazırlanarak, üst kurula getirilmesi istendi.