RTÜK Üyesinden Başkanı Şahin'e Sert Tepki

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından Halk TV'ye "bilirkişi" incelemesi başlatılmasına tepki gösterdi. Taşcı, "Sayın Ebubekir Şahin siz zaten kararınızı vermişsiniz RTÜK Üst Kurulu'nu toplamaya ne gerek var. Kurulda görüşülmeden dosyalara cezaları verin, olsun bitsin. Yaptığınız ihsası reydir" ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'la yaptığı telefon konuşmasını yayınladığı için gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i etiketleyerek açıklama yapan Taşçı, "Sayın Ebubekir Şahin siz zaten kararınızı vermişsiniz RTÜK Üst Kurulu'nu toplamaya ne gerek var. Kurulda görüşülmeden dosyalara cezaları verin, olsun bitsin. Yaptığınız ihsası reydir. Daha önce hakkımda gerçekliği ve hukuki dayanağı olmaksızın ihsası rey gerekçesiyle Üst Kuruldan oyçokluğuyla çıkarılmıştım. RTÜK Başkanının bu paylaşımında açıkça oyunun rengini belli etmesi nedeniyle bu dosyaların görüşüleceği Üst Kurul toplantısına katılmaması için gerekli oylamanın yapılması girişiminde bulunulacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.