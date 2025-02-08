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RTÜK Üyesinden Şahin'e Tepki

Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Şahin'in eleştirilere yanıtını eleştirerek haberciliği savundu.

08.02.2025 14:05
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(ANKARA) - RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorum yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Keser, " Türkiye'de hiç sorun yok, tek sorun eleştirel haberlermiş. Oldu olacak haber bültenlerini kanallara gönderin, sesini yükseltmeyecek, eleştiri ve yorum yapmayacak yapay zeka robotları da okusun. Habercilik, halkla ilişkiler faaliyeti değildir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorum yaptığının tespit edildiğini" belirterek "Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur" dedi. Şahin, bu tür yayınlara en üstten yaptırım uygulanacağını bildirdi.

"Habercilik, halkla ilişkiler faaliyeti değildir"

RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren RTÜK üyesi Tuncay Keser, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın RTÜK Başkanı yine aba altından sopa göstermiş... Türkiye'de hiç sorun yok, tek sorun eleştirel haberlermiş. Oldu olacak haber bültenlerini kanallara gönderin, sesini yükseltmeyecek, eleştiri ve yorum yapmayacak yapay zeka robotları da okusun. Habercilik, halkla ilişkiler faaliyeti değildir. RTÜK'ün görevi de eleştirileri susturmak değil, ifade özgürlüğü ve düşünce çeşitliliğini sağlamaktır. Uymak zorunda olduğumuz Kanun öyle diyor Sayın RTÜK Başkanı."

Kaynak: ANKA

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