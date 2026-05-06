RTÜK ve Mgk Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Şiddete Karşı Harekete Geçti: Yapımlara "Değer Yerleştirmesi" Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RTÜK ve Mgk Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Şiddete Karşı Harekete Geçti: Yapımlara "Değer Yerleştirmesi" Geliyor

06.05.2026 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiddet temalı yapımlara karşı talimatı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bir araya geldi, iki kurumun ortak çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda, yapımlarda "ürün yerleştirmesi" uygulaması gibi "değer yerleştirmesi" yapılması gündeme geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiddet temalı yapımlara karşı talimatı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bir araya geldi, iki kurumun ortak çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda, yapımlarda "ürün yerleştirmesi" uygulaması gibi "değer yerleştirmesi" yapılması gündeme geldi.

RTÜK ile MGK arasında televizyon yapımlarına ilişkin stratejik bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. MGK Genel Sekreteri ve heyetinin katıldığı toplantı RTÜK binasında yapıldı. Toplantıda gündüz kuşağı programları, şiddet sahneleri ile milli ve manevi değerlere zarar verdiği ve aile yapısını bozduğu değerlendirilen yapımlar tek tek ele alındı. MGK'nın bu kapsamda söz konusu içerikleri incelediği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapımlarda ürün yerleştirmesine benzer şekilde "değer yerleştirmesi" yapılması planlanıyor. Bu yöntemle toplumun önem verdiği değerlerin vurgulanması ve daha görünür kılınması amaçlanıyor. RTÜK ve MGK'nın, Erdoğan'ın talimatı sonrası bir eylem planı üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Toplantıda, son dönemde toplum yapısını olumsuz etkilediği değerlendirilen içeriklere ilişkin devletin hassasiyetinin üst düzeyde olduğu vurgulandı.

Erdoğan "İyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı okul saldırılarının ardından şiddetin tırmanmasına neden olan yapımlara dikkati çekerek talimat vermişti.

Bu konuda taviz verilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. İyiliği hayatının merkezine yerleştirilmiş bir milletiz. Şehit Ayla öğretmenimiz gibi nice güzel insanımız bu milletin mayasında ne olduğunu bizlere hatırlatıyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızda ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK ve Mgk Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Şiddete Karşı Harekete Geçti: Yapımlara 'Değer Yerleştirmesi' Geliyor - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:52:22. #.0.5#
SON DAKİKA: RTÜK ve Mgk Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Şiddete Karşı Harekete Geçti: Yapımlara "Değer Yerleştirmesi" Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.