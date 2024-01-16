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Ruanda askerleri, sınırdan ülke topraklarına giren Kongolu 1 askeri vurarak öldürdü - Son Dakika
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Ruanda askerleri, sınırdan ülke topraklarına giren Kongolu 1 askeri vurarak öldürdü

Ruanda Savunma Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) sınırdan giren 3 askerin, 2'sinin gözaltına alındığını ve 3'üncü askerin ise vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Herhangi bir Ruanda askerinin yaralanmadığı ve soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. İki ülke arasındaki gerilim ise geçen yıldan bu yana artmaktadır.

Ruanda askerleri, sınırdan ülke topraklarına giren Kongolu 1 askeri vurarak öldürdü
16.01.2024 - 16:31,
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Ruanda askerleri, sınırdan ülke topraklarına giren Kongolu 1 askeri vurarak öldürdü.

Ruanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) 3 askerin, Rubavu bölgesindeki sınırdan Ruanda topraklarına girdiği ifade edildi.

Sınırdan giren 2 Kongolu askerin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, kolluk kuvvetlerine ateş açan 3'üncü askerin ise vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, hiçbir Ruanda askerinin yaralanmadığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KDC ile Ruanda arasındaki gerilim geçen yıldan bu yana tırmanıyor. İki ülke de birbirlerini, sınırları içerisindeki isyancılara destek vermekle suçluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ruanda askerleri, sınırdan ülke topraklarına giren Kongolu 1 askeri vurarak öldürdü - Son Dakika
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