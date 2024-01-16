Ruanda askerleri, sınırdan ülke topraklarına giren Kongolu 1 askeri vurarak öldürdü.

Ruanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) 3 askerin, Rubavu bölgesindeki sınırdan Ruanda topraklarına girdiği ifade edildi.

Sınırdan giren 2 Kongolu askerin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, kolluk kuvvetlerine ateş açan 3'üncü askerin ise vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, hiçbir Ruanda askerinin yaralanmadığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KDC ile Ruanda arasındaki gerilim geçen yıldan bu yana tırmanıyor. İki ülke de birbirlerini, sınırları içerisindeki isyancılara destek vermekle suçluyor.