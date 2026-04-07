Ruanda'da Soykırım Anması: Kagame'nin Mesajı
Ruanda'da Soykırım Anması: Kagame'nin Mesajı

07.04.2026 18:07
Kagame, 1994 Tutsi soykırımının 32. yılında, benzer trajedilerin asla yaşanmayacağını vurguladı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, 1994'te Tutsilere yönelik soykırımın 32. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, "Kimse bir daha bu şekilde ölmeyecek. Bir insanı iki kez öldüremezsiniz. Bunu denerseniz, sizi daha bunu yapmadan durdururlar." dedi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Ruanda ve uluslararası toplum, bugün başlayan ve 100 gün sürecek anma etkinlikleri kapsamında, 1994'te Tutsilere yönelik soykırımın 32. yılını "Kwibuka32" törenleriyle andı.

Başkent Kigali'deki Kigali Soykırım Anıtı'nda düzenlenen törende, Kagame ile eşi Jeannette Kagame, 250 binden fazla soykırım kurbanının defnedildiği anıtta, "Anma Ateşi"ni yaktı, kurbanlar anısına çelenk bıraktı.

Kagame, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin geçmişten ders çıkardığını ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

1994'te Tutsilere yönelik soykırımı inkar etmeye ya da çarpıtmaya çalışanların tarihi değiştirmekte zorlanacağına işaret eden Kagame, Ruanda tarihinin, özellikle ülke dışında, farklı şekillerde yeniden yazılmaya çalışıldığını vurguladı.

Paul Kagame, bazı çevrelerin, çeşitli nedenlerle soykırıma giden süreci ve yaşananları yanlış yansıtmaya çalıştığına dikkati çekerek, "İnsanlar böyle bir tarihi yeniden yazamaz. Zaman değişti ve Ruanda artık geçmişte olduğu gibi savunmasız değil." dedi.

Ülkesinin bir daha benzer şekilde hedef alınmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Kagame, "Kimse bir daha bu şekilde ölmeyecek. Bir insanı iki kez öldüremezsiniz. Bunu denerseniz, buna kalkışmadan sizi durdururlar." ifadesini kullandı.

Kagame, Ruandalıların onurlu ve kendi kaderini tayin eden bireyler olarak yaşamaya devam edeceğini belirterek, "İnsanların yaşaması gerektiği gibi yaşayacağız. Var olmak için kimseden izin istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anma töreninde, soykırımdan kurtulanlar da yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda'da Soykırım Anması: Kagame'nin Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ruanda'da Soykırım Anması: Kagame'nin Mesajı - Son Dakika
