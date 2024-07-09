Ruanda, İngiltere'nin düzensiz göçmen sorununu çözmek için yapılan planın ölü doğduğunu söyledi

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Ruanda hükümeti, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in önceki hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının ölü doğduğunu söylemesinin ardından, planın devam edip etmemesinin "İngiltere'nin sorunu" olduğunu bildirdi.

Ruanda hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Ruanda Planı'nın "İngiltere'yi etkileyen düzensiz göç krizini ele almak için başlatıldığı, bunun Ruanda'nın değil Birleşik Krallık'ın bir sorunu olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Ruanda hükümetinin "mali konular da dahil olmak üzere anlaşmanın kendi tarafına düşen kısmını tamamen yerine getirdiği" belirtildi.

İngiltere Başbakanı Starmer, ilk kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamalarda Muhafazakar Parti hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına değinerek, şunları kaydetmişti:

"Ruanda Planı en başından ölü doğdu. Hiçbir zaman caydırıcı değildi. Bu yılın ilk 6 ayında ülkeye gelen düzensiz göçmen sayılarına bakın. Rekor sayıda. Bu bize miras kalan problemlerden bir tanesi ve hiçbir zaman caydırıcı olmadığı gibi tersi bir etki yaptı. Ruanda'ya gönderilme oranı yüzde 1'den bile az. Hiçbir zaman bir işleme tabi tutmama ve Ruanda'ya göndermeme tam tersi bir etki yaptı. Bunlar, benim yapmak için hazırlandığım numaralar değil."