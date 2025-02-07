Rubio: Çin Yatırımları Latin Amerika'da Felaket

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in Latin Amerika'daki etkisine ilişkin, "Çin'e yapılan yatırımlar pek çok ülke için felaket olmuştur." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Rubio, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'nde yayın yapan "Color Vision Canal 9"a uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği yaptıkları Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader'in "suça karşı müttefik" olduğunu vurguladı.

Düzensiz göçmenlerin ABD'den gönderilmesi sürecine ilişkin Rubio, "Dünyadaki tüm ülkelerin, uluslararası anlaşmalar uyarınca, başka bir ülkede yasa dışı olarak ikamet eden vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğü var. ve buna karşı bir direnç olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası, yönetim çok tehlikeli insanlara, suçlulara öncelik veriyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela, Nikaragua ve Küba'nın, insan hakları ihlalleri yaptığını savunan Rubio, bu nedenle söz konusu ülkelere yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Rubio, Haiti'de süren güvenlik krizi ve insani krize de değinerek, ABD'nin buna çözüm bulma çabasında olduğunu ifade etti.

Haiti'ye asker gönderme planlarının olmadığını aktaran Rubio, çözüm için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Bakan Rubio, Çin'in Latin Amerika'daki etkisine ilişkin olarak da "Çin'e yapılan yatırımlar pek çok ülke için felaket olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, ABD'nin Latin Amerika'daki müttefikleriyle daha yakın çalışacağını, bölgedeki sorunların ülkesini doğrudan etkilediğini belirtti.

Rubio'nun Latin Amerika ziyareti

Bakan Rubio, Çin'in bölgede artan etkisini engellemek için Latin Amerika ülkelerini 1 Şubat'ta ziyaret etmeye başlamıştı.

Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtmişti.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanmıştı. Mulino, ülkesinin 2017'de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.

Mulino, Panama'nın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılacağını açıklamıştı.