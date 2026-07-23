Rubio'dan ASEAN Toplantısı'nda Temaslar

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da Singapur, Tayland ve Kamboçya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Ülkesinin Singapur ile "güçlü stratejik ortaklığını" teyit etmek üzere Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldiğini belirten Rubio, ikili ilişkiler ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)??????? kapsamında gelişen teknolojiler ve ticaret dahil olmak üzere işbirliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Rubio, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile de görüştüğünü belirterek, "190 yılı aşan ortaklığımızı daha güçlü savunma bağlarıyla, karşılıklı ticaretteki ilerlemeyle ve Başkan (Donald) Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan barış anlaşmalarına devam eden bağlılıkla ileriye taşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile de bir görüşme gerçekleştiğini kaydeden Rubio, dolandırıcılık merkezleriyle mücadele ve Kuala Lumpur Barış Anlaşmaları'nın uygulanması da dahil olmak üzere işbirliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor.