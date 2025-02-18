Rubio'dan Barış Müzakereleri Açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.

Rubio, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rus heyetlerinin yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.

Barış görüşmelerinde Avrupa da yer alacak

Rubio, Ukrayna'da barışı sağlayacak müzakereler için Rus tarafıyla iletişim kanallarının açık olmasının önemine işaret ederek, bunun için normal şekilde işleyen diplomatik misyonlara sahip olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kurulması planlanan üst düzey ekibin diğer bir misyonunun da savaşın nasıl sona ereceğine dair çerçeveyi belirlemek için taraflarla etkileşime geçmek olduğunu aktaran Rubio, "Bu kapsamda, Ukrayna, Avrupa'daki ortaklarımız ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunulacak." dedi.

Rubio, savaşı sona erdirebilmek için tüm tarafların taviz vermesi gerektiğini kaydederek, müzakerelere Avrupa'nın da dahil olacağını ifade etti.

"Trump bu çatışmaya son vermeye kararlı"

Çatışmanın sonunu "önceden müzakere etmeyeceklerini" vurgulayan Rubio, müzakerelerin "zorlu, çetin diplomasiyle ve kapalı odalarda" gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Müzakere aşamasında Trump'ın nüfuzuna dikkati çeken Rubio, "İnsanları bir araya getirip ciddi bir şekilde konuşmaya başlatabilecek dünyadaki tek lider Trump." dedi.

Rubio, Ukrayna-Rusya krizinin başlaması sonrası, ABD ile Rusya arası son düzenli temasın üzerinden 3,5 yıl geçtiği gerçeğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Trump'ın bir hafta önce yaptığı telefon görüşmesini örnek gösteren Rubio, Riyad'da düzenlenen toplantının amacının, böyle iletişim hatlarını kurulmasını sağlamak olduğunun altını çizdi.

Süreci "uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımı" olarak nitelendiren Rubio, "Ancak önemli bir adım, Trump bu çatışmaya son vermeye kararlı" diyerek, bu çatışmaya "sürdürülebilir ve kalıcı şekilde" sona ermesi istediklerini bildirdi.

Rubio, "İki ila üç yıl içinde başka bir çatışmaya yol açacak şekilde değil. Bunu başarmak kolay olmayacak. Trump, bu süreci başlatabilecek dünyadaki tek lider ve bugün bu süreçteki ilk adımdı" diye konuştu.

Rubio'ya göre bu toplantı gelecektekiler için zemin hazırladı

Çatışmanın sona ermesinin ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın yanı sıra tüm dünyanın yararına olacağını kaydeden Rubio, "Her şey bu çatışmanın sona ermesiyle başlayacak ve bu nedenle Başkan Trump'ın yapmaya çalıştığı tek şey bu barışı sağlamak." ifadesini kullandı.

Rubio, tarafların bu savaşa nasıl, ne kadar süre içinde ve hangi mekanizma yoluyla son verilebileceğini belirleyecek ciddi bir sürece girmeye istekli olduklarını aktararak "Sürecin nasıl sonuçlanacağı, taraflara ve onların sadece taahhütte bulunmakla kalmayıp bu taahhütleri yerine getirme isteklerine bağlı olacak." dedi.

Şimdiye kadar Rusya ile yeteri kadar temas kurulamadığını belirten Rubio, bu toplantının gelecekte yapılacak görüşmeler için zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesinin, "çatışmaya dahil olan tüm tarafların kabul edebileceği bir son" anlamına geldiğini ve buna Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'daki diğer ortakların ve Rusya'nın da dahil olduğunu dile getirdi.