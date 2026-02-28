Rubio'dan Büyükelçilere İran Talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD'li büyükelçilerden ve yetkililerden İran görüşmelerini zorlaştırabilecek yorumlar yapmayı durdurmalarını istediği bildirildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre Rubio, ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçilerine gerilimi tırmandırabilecek açıklamalardan kaçınma talimatı verdi.

Rubio, Orta Doğu'daki büyükelçilerden, gerilimi tırmandırabilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer konusunda uyguladığı baskıyı zayıflatabilecek açıklamalar yapmayı bırakmalarını istedi.

Büyükelçilerden bu konudaki açıklamalar, röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarından kaçınmalarını isteyen Rubio, "Kamuoyuna yönelik mesajlarda disiplin, özellikle şu anda çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Bu talimat, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda "İsrail'in tüm Orta Doğu'yu almasının iyi olacağı" yönündeki iddiasının ardından geldi.

Huckabee'nin açıklamaları, Beyaz Saray'da endişe uyandırdı ve ABD Dışişleri Bakanı, yetkililere İran konusunda yorum yapmaktan kaçınma talimatı verme kararı aldı.

Yönetim içinde, bu talimat ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlansa da büyükelçilere gönderilen talimatta Huckabee'nin ismi doğrudan zikredilmedi.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, Huckabee'nin açıklamalarının müzakereler sürerken İran'ın tutumunu sertleştirebileceğinden endişe duyduğu belirtildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.