Rubio'dan Dışişleri Bakanlığı Yeniden Yapılandırma Planı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bakanlığı daha güçlü ve fonksiyonel hale getirmek amacıyla yeniden yapılandıracaklarını ve bu kapsamda bölgeye özgü işlevlerin birleştirileceğini, gereksiz ofislerin kaldırılacağını ve ABD'nin ulusal çıkarlarıyla uyumsuz programlara son verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan çıkarlarının öncelendiği bir Dışişleri Bakanlığı inşa etmek için harekete geçtiklerini belirtti.

Rubio, dünya genelinde büyük zorluklarla karşı karşıya oldukları bir dönemde Başkan Donald Trump'ın "Önce Amerika" söylemine uygun bir dış politikayı hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Mevcut Dışişleri Bakanlığının "şişirilmiş", "bürokratik" ve büyük güç rekabetinin yaşandığı bu dönemde "temel diplomatik misyonunu yerine getiremediğine" dikkati çeken Rubio, tüm sistemi daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Rubio, "İşte bu nedenle bugün bakanlığı 21. yüzyıla taşıyacak kapsamlı bir yeniden yapılanma planını açıklıyorum. Bu yaklaşımla bakanlık, bürolardan büyükelçiliklere kadar baştan aşağı güçlendirilecek. Verimliliği artırmak için bölgeye özgü işlevler birleştirilecek, gereksiz ofisler kaldırılacak ve Amerika'nın temel ulusal çıkarlarıyla uyumsuz olan yasal olmayan programlar kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bürokrasinin, "Amerikan ulusal çıkarlarını ilerletmekten ziyade radikal siyasi ideolojiye daha fazla bağlı bir sistem yarattığını" kaydeden Rubio, bundan sonra ABD'yi en üst sıraya koyan bir yaklaşımla çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.