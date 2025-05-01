Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a İşbirliği Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Pakistan ve Hindistan liderleri ile yaptığı görüşmelerde işbirliği çağrısında bulundu.

01.05.2025 00:12
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bölgede "işbirliği" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, Pakistan Başbakanı Şerif ve Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmelerinde, tarafları işbirliği yapmaya davet etti.

Bakan Rubio, Şerif ile görüşmesinde, 22 Nisan'da Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısının "kınanması gerektiğini" belirtti.

Rubio, Pakistanlı yetkililere "bu vicdansız saldırıyı" soruşturmada işbirliği yapmaları çağrısında bulunurken, her iki lider de "teröristleri çirkin şiddet eylemlerinden sorumlu tutmaya" yönelik süregelen kararlılığını teyit etti.

Hindistan ile teröre karşı işbirliği teyit edildi

Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile yaptığı telefon görüşmesinde Rubio, Pahalgam'daki "korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntüsünü" dile getirdi.

Rubio, ABD tarafının, Hindistan ile "teröre karşı işbirliğine olan bağlılığını" yeniden teyit etti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin, Güney Asya'da gerginliği azaltmak, barış ve güvenliği sağlamak ve iki ülke arasındaki doğrudan iletişimi yeniden kurmak için hem Pakistan'ı hem de Hindistan'ı teşvik ettiği kaydedildi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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