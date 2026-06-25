Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Geçiş Ücreti Olmaz - Son Dakika
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Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Geçiş Ücreti Olmaz

25.06.2026 12:14
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulara ait olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini savunarak bu durumun "hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir koşulu" olmayacağını vurguladı.

Rubio, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında konuştu.

KİK ülkeleriyle yürüttükleri ortaklığın önemine değinen Rubio, İran'a yönelik saldırılara işaret ederek bu sürecin ABD ile KİK ülkeleri arasındaki ortaklığı önemli bir imtihana tabi tuttuğunu ifade etti.

Rubio, KİK ve ortaklarıyla birlikte İran ile "geçmişteki farklılıklarına rağmen bir anlaşma üzerinde çalışacağını" ancak bunu "her koşulla anlaşma değil bazı şartların sağlandığı" bir anlaşma olacağını söyledi.

Anlaşma şartlarının birinci sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik trafiğinin serbest olması gerektiğinin altını çizen Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulara ait olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini ifade etti.

Rubio, "İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu, hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır." dedi.

ABD'li Bakan, anlaşmanın diğer bir şartını da "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" biçiminde sıralarken yapılacak herhangi bir anlaşmanın bunu garanti altına alacağını söyledi.

ABD'nin bu iki şartı öncelediğinin altını çizen Rubio, "ülkesinin bunun işe yaraması için hazır ve istekli olduğunu", anlaşma için çalışırken bölgedeki müttefiklerinin de çıkarlarının ve güvenliğinin önceleyeceği mesajını vermek için bölgeye geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio: Hürmüz Boğazı'nda Geçiş Ücreti Olmaz - Son Dakika

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