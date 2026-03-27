Rubio, İran'a Yönelik Saldırıların Süresini Açıkladı

27.03.2026 20:35
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a yönelik saldırıların 2-4 hafta daha süreceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, mevkidaşlarına İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söylediği ileri sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rubio, bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini belirtti.

Rubio toplantıda, ABD'nin İran ile ciddi görüşmeler yapmaya da yakın olduğuna işaret ederek, bölgeye çok sayıda yeni ABD askerinin yönlendirildiğini ve Trump yönetiminin gerilimi tırmandıracak seçenekleri de değerlendirdiğini ifade etti.

Toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik tüm hedeflerini gerçekleştirmede kararlı olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'nin İran ile halen aracılar üzerinden iletişim kurduğunu aktardı.

Rubio, Tahran'da kararları kimin aldığına dair hala bir belirsizlik olduğunu, ABD ile müzakere etmek isteyen İranlı yetkililerin suikast korkusuyla telefonlarını açmaktan kaçındığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların aylar değil haftalar sürmesini beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

