Rubio, İran ekonomisini vuran yaptırımların geniş harekatı gereksiz kıldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rubio, İran ekonomisini vuran yaptırımların geniş harekatı gereksiz kıldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paris'te İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok büyük olduğunu, bu nedenle büyük çaplı askeri harekata gerek kalmadığını belirtti. Rubio, İran'ın bazı kırmızı çizgileri aşması durumunda ABD'nin askeri gücünü kullanacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların boyutunun çok büyük olduğunu, Washington yönetiminin bu yüzden Tahran yönetimine yönelik büyük çaplı askeri harekatlara girişmesine gerek kalmadığını belirtti.

Rubio, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Paris'te basına verdiği demeçte, uluslararası meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların boyutunun çok büyük olduğunu vurgulayan Rubio, Washington yönetiminin bu yüzden Tahran yönetimine yönelik büyük çaplı askeri harekatlara girişmesine gerek kalmadığını dile getirdi.

Rubio, İran'ın "bazı kırmızı çizgileri aşması durumunda" ABD'nin yine askeri gücünü kullanacağı tehdidinde bulunarak, "Ancak şu an için büyük çaplı askeri harekatlara gerek yok zira uygulanan abluka ve ekonomik yaptırımlar, İran ekonomisini ağır bir yıkıma uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öne sürmeye devam ettikleri şartlar saçma"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelere de değinen Rubio, söz konusu görüşmelerin "oldukça verimli" geçtiğini, nihai hedeflerinin Avrupa'nın da bu masada doğrudan temsil edilmesi olduğunu belirtti.

Rubio, İran'ın bir anlaşma yapmak isteyebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sorun şu ki, öne sürmeye devam ettikleri şartlar saçma yani şu an ciddi bile değiller. Ancak bu durum elbette değişebilir. Sonuçta yaşadıkları sıkıntılar bir noktada dayanılmaz hale gelecek, nihayetinde insanların karnını doyurması, kendi savaşçılarına, güvenlik güçlerine ve diğer unsurlara ödeme yapabilmesi gerekiyor. Ekonomik gerçekler, en radikal çılgınların bile zihnine bir noktada işleyecektir. Dolayısıyla zaman geçtikçe bunun bir etkisi olacağını düşünüyorum. ABD ise her zaman hazır, üzerinde uzlaşılabilecek gerçek bir anlaşma mümkün, biz buna açığız."

İran'ın tazminat talep ettiğini ancak bunu ödemeyeceklerini dile getiren Rubio, Tahran yönetiminin "dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bir nükleer enerji programına sahip olabileceğini" belirtti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDiplomasiPolitikaEkonomiGüncelDünyaParisİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet Kendisinden 14 yaş küçüktü Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet! Kendisinden 14 yaş küçüktü
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Beşiktaş’tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
19:00
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:06
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 19:27:29. #7.13#
SON DAKİKA: Rubio, İran ekonomisini vuran yaptırımların geniş harekatı gereksiz kıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android