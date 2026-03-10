Rubio, İran Saldırılarını Kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesinde, "İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın düzenlediği saldırıları" ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Rubio'nun Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil olmak üzere Irak'ta "İran ve İran'la bağlantılı terörist milis gruplarının terör saldırılarını şiddetle kınadığı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki tarafın da Irak hükümetinin ABD diplomatik personeli ve tesislerini korumak için önlemler almasının önemini yinelediği kaydedildi.

Rubio'nun Wadephul ile görüşmesinde de ABD personeli ve ortaklarının korunması ile müttefiklerle sürekli koordinasyonun önemine değindiği aktarılan açıklamada, iki bakanın İran'ın saldırılarını kınadığı vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.