ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio ile Al Sani bugün Washington'da bir araya gelecek.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Katar, İran ile ABD arasındaki gerilimin düşürülmesi ve taraflar arasında diplomatik bir çözüm sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerde arabulucu rolü üstleniyor.

Al Sani, iki hafta önce ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelerek ABD-İran müzakerelerini ele almıştı.

Görüşmenin ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Sani ile İran'a ilişkin birçok konunun ele alındığı bir görüşme yaptığını belirtmişti.