ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde Microsoft sistemleri, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve bankalarda yaşanan teknik aksaklıkların birbiriyle bağlantılı olduğuna veya siber saldırılardan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Rubio, Filipinler'de düzenlediği basın toplantısında, son haftada farklı kurumlarda yaşanan teknik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD halkının peş peşe gelen aksaklık haberleri nedeniyle endişe duyduğunu bildiklerini söyleyen Rubio, hükümetin elindeki bilgileri şeffaf şekilde paylaşmak istediklerini ifade etti.

Rubio, sistemlerde yaşanan teknik sorunlar hakkında "Bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıtımız, göstergemiz veya böyle düşünmek için herhangi bir nedenimiz yok." dedi.

Bu olayların siber suçluların, bilgisayar korsanlarının, başka bir ülkenin veya herhangi bir kötü niyetli aktörün işi olduğuna ilişkin de kanıt bulunmadığını aktaran Rubio, her olayın kendine özgü nedenleri olduğunu belirtti.

Bakan Rubio, teknolojinin günlük yaşamın giderek daha fazla alanına entegre edilmesinin, yeni güvenlik açıklarını da beraberinde getirdiğini vurgulayarak siber güvenlik risklerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı açısından ele alınması gereken önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Rubio, fidye yazılımları ve çevrim içi hırsızlık gibi siber suçların dünya genelinde yaygınlaştığını belirterek gelişmiş ekonomilerin tamamının bu tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

"ABD'ye yönelik saldırı tehdidi yok"

CNN'in İran'ın ABD'de "kirli bombayla" saldırı planladığına dair istihbarat raporu haberi hakkında da konuşan Rubio, Washington'a yönelik yakın bir saldırı tehdidinin bulunduğunu düşünmediğini aktardı.

Rubio, ABD istihbarat servislerine güvendiğini, ülkesine ve halkına zarar vermek isteyen aktörlerin bulunduğunu bildiklerini söyleyerek haberde kaynak gösterilen istihbarat yetkililerinin güvenilirliğini ve bilgileri sızdıran kişileri eleştirdi.

Bakan Marco Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hala açık olduğunu ve ABD'nin anlaşmazlık yaşadığı ülkelerin liderleriyle doğrudan temas kurmasının bir taviz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.