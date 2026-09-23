Rubio, Putin'i G20 Zirvesi'ne davet etti, Batı Şeria'da kriz istemedi - Son Dakika
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Rubio, Putin'i G20 Zirvesi'ne davet etti, Batı Şeria'da kriz istemedi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batı Şeria'da yeni bir kriz istemediklerini belirterek Rusya Devlet Başkanı Putin'i G20 Zirvesi'ne davet ettiklerini söyledi. Rubio, İran ile yapılan görüşmeyi 'atılım' olarak nitelendirmediğini ancak görüşmenin önemli olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgede yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında Batı Şeria'da yeni bir krizin patlak vermemesini istediklerini ifade ederek, "Başkan (ABD Başkanı Donald Trump), dünyanın şu anda gerçekten bir Batı Şeria krizine ihtiyacı olmadığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunun ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i G20 Zirvesi'ne davet ettiklerini belirten Rubio, "Bunun onun (Putin) için yalnızca Trump ile değil, diğer dünya liderleriyle de temas kurması açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu daveti kabul eder." dedi.

Rubio, Rusya ile Ukrayna'nın enerjiyi de kapsayan sınırlı bir ateşkes anlaşmasına ilgi gösterdiğini belirterek savaşın nihayetinde müzakere yoluyla sona ereceğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin 21. yüzyılı şekillendireceğini ifade eden Rubio, "Onlarla en üst düzeyde iletişim kurmayacağımız düşüncesi sorumsuzluktur. Bu, kabul edilemez. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Rubio, Çin ordusunun muhtemelen tarihteki en hızlı askeri yığınak sürecinden geçtiğini de savundu.

İran ve ABD heyetleri arasında dün yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Rubio, bu toplantıyı "atılım" olarak nitelendirmeyeceğini ancak bir görüşme yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Rubio, İran'la yapılacak anlaşmanın zaman içinde yoğun bir çalışma gerektireceğine de işaret etti.

"Uluslararası düzeni ABD'nin çıkarlarının üzerinde asla tutmayacağız"

Rubio, bölgede yaşanan tüm gelişmeler göz önüne alındığında Batı Şeria'da yeni bir krizin patlak vermemesini istediklerini ifade ederek "Bu bölgenin ihtiyaç duyduğu en son şey, yeni bir gerilim noktası." dedi.

"Başkan, dünyanın şu anda gerçekten bir Batı Şeria krizine ihtiyacı olmadığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulunan Rubio, Washington'ın bu tutumu herkese ilettiğini söyledi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarını "çok rahatsız edici" bulduğunu belirten Rubio, ülkesinin Riyad'la yaptığı savunma anlaşmasındaki taahhütlerine bağlı kalacağını vurguladı.

Rubio, uluslararası sistemin "iyi durumda olmadığı" görüşünü paylaşarak, "Başkan Trump görevde olduğu sürece ABD, her zaman ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket edecek, uluslararası düzene göre değil. Uluslararası düzeni ABD'nin çıkarlarının üzerinde asla tutmayacağız." dedi.

Kaynak: AA
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