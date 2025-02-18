Rubio, Suudi Yetkililerle Görüştü - Son Dakika
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Rubio, Suudi Yetkililerle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan ile ekonomik işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

18.02.2025 01:46
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Veliaht Prens Bin Selman ve mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmelerde bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, "(Görüşmede) Bakan, bu ay Başkan Franklin Roosevelt ile Kral Abdülaziz arasında (ABD savaş gemisi) USS Quincy'de 1945'te gerçekleşen toplantının 80. yıl dönümünde ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin gücünü vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Rubio'nun, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma işbirliğinin artmasını "dört gözle" beklediğini ve ikili ortaklığı "daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu" muhataplarına ilettiği belirtilen açıklamada, "Bakan ve Veliaht Prens, Gazze'de ateşkesin uygulanmasını ve Hamas'ın ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tüm esirleri serbest bırakmasını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi." denildi.

Bölgenin güvenliğine katkıda bulunacak bir "düzenlemenin" öneminin vurgulandığı açıklamada, Kızıldeniz'in güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konuları da dahil, Lübnan ve bölgedeki ortak çıkarların ilerletilmesiyle ilgili görüşlerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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