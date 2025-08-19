Rubio: Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Üzerine Çalışıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rubio: Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Üzerine Çalışıyoruz

19.08.2025 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna için güvenlik garantisi oluşturma çabalarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna barış süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı toplantının ardından Kiev yönetimi için güvenlik garantisi oluşturulması adına Avrupa ile çalıştıklarını belirtti.

Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan Rubio, Zelenskiy'nin ABD'deki üst düzey temaslarına ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Rubio, "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rubio, program sunucusunun kıymetli maden anlaşmasının da "güzel bir güvenlik garantisi" şeklindeki yorumuna "Doğru." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "Putin'in 'Elbette Zelenskiy ile görüşeceğim.' demesi bile büyük bir olay. Yani o odadan en iyi arkadaşlar olarak ayrılacaklarını söylemiyorum. O odadan bir barış anlaşmasıyla ayrılacaklarını söylemiyorum. Ama insanların artık birbirleriyle konuşuyor olması gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunun 3,5 yıldır gerçekleşmediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, barış süreci, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio: Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Üzerine Çalışıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
07:49
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 08:12:22. #7.11#
SON DAKİKA: Rubio: Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Üzerine Çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.