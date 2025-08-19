Rubio: Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Üzerine Çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna barış süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı toplantının ardından Kiev yönetimi için güvenlik garantisi oluşturulması adına Avrupa ile çalıştıklarını belirtti.

Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan Rubio, Zelenskiy'nin ABD'deki üst düzey temaslarına ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Rubio, "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rubio, program sunucusunun kıymetli maden anlaşmasının da "güzel bir güvenlik garantisi" şeklindeki yorumuna "Doğru." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "Putin'in 'Elbette Zelenskiy ile görüşeceğim.' demesi bile büyük bir olay. Yani o odadan en iyi arkadaşlar olarak ayrılacaklarını söylemiyorum. O odadan bir barış anlaşmasıyla ayrılacaklarını söylemiyorum. Ama insanların artık birbirleriyle konuşuyor olması gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunun 3,5 yıldır gerçekleşmediğini düşünüyorum." diye konuştu.