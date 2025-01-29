Rubio ve Abdelatty'den Gazze Üzerine Görüşme

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas'ın bir kez daha Gazze'yi yönetmesine ve İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermemek için savaş sonrası planları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'nin yaptığı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile Gazze'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rubio, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasındaki arabuluculuk çabaları ile Gazze'ye devam eden insani yardımların teslimatındaki Mısır'ın çabaları için teşekkür etti. Rubio, Hamas'ın sorumlu tutulmasının önemini vurgulayarak, Hamas'ın bir daha asla Gazze'yi yönetmemesi ve İsrail'e tehdit oluşturmaması için çatışma sonrasını planlama sürecinde yakın iş birliği içinde olmanın önemini yineledi.

Rubio, bir gün önce de Ürdün Kralı Abdullah ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Rubio'nun her iki görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi temizleyelim" ve "Ürdün ile Mısır, Gazzelileri kabul etmeli" sözlerinden sonra yapıldı.