Rubio ve Store, İran'ı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile İran'daki durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Norveç Başbakanı Store, telefonda görüştü.

İran'daki durumun ele alındığı görüşmede, İran rejiminin oluşturduğu tehditlerle mücadele amacıyla uluslararası baskıyı sürdürme çabaları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Norveç hükümetine, ABD'nin Oslo Büyükelçiliğinde meydana gelen patlamanın ardından verilen destek için de teşekkür etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.