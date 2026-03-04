Rubio ve Trump'ın Açıklamaları Çelişti - Son Dakika
Rubio ve Trump'ın Açıklamaları Çelişti

04.03.2026 13:35
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump ile İran'a yönelik saldırılar hakkında çelişkili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısının amacıyla ilgili Başkan Donald Trump ile "çelişen" açıklamalarına dair, gazetecilerin yoğun sorularıyla karşı karşıya kaldı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Rubio, senatörlere vereceği brifing öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Rubio'ya kendisinin "İsrail'in harekete geçeceğini biliyorduk, bunun bir saldırıyı tetikleyeceğini biliyorduk." açıklaması hatırlatılarak bunun, Başkan Trump'ın "İsrail'i ben zorlamış olabilirim." sözleriyle çeliştiği soruldu.

O sırada gazetecilerin yoğun sorularına maruz kalan Rubio, "Bu, benim basın toplantım, izin verin yanıt vereyim." dedi.

Rubio, "Bunu yanlış yorumlayabilirsiniz ancak dün bana çok spesifik bir soru soruldu. Sonuç olarak, Başkan, ilk saldırıya bizim uğramayacağımıza karar verdi. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Bakan Rubio 2 Mart'ta, "İsrail'in harekete geçeceğini biliyorduk, bunun Amerikan güçlerine karşı bir saldırıyı tetikleyeceğini biliyorduk ve onlar saldırıya geçmeden önce önleyici bir harekete geçmezsek daha fazla kayıp vereceğimizi biliyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ise dün "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim." açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın açıklamaları, Rubio'nun ABD'nin "İsrail'in harekete geçeceğini bildikleri" ve savunma yerine saldırı amaçlı bir karar alındığı yönündeki sözleriyle çelişince tartışmalara neden olmuştu.

Beyaz Saray, Trump ve Rubio'nun açıklamalarının çelişkili olduğunu reddetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

