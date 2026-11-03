Rubio, Washington'da Blanco ile Trump'ın üç aşamalı Venezuela planını teyit etti

Rubio, Washington'da Blanco ile Trump'ın üç aşamalı Venezuela planını teyit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Venezuelalı mevkidaşı Oliver Blanco ile görüştü. Rubio görüşmede Trump'ın üç aşamalı Venezuela planını yeniden teyit ederek siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin başkenti Washington'da Venezuelalı mevkidaşı Oliver Blanco ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela için hazırladığı, istikrar, ekonomik iyileşme ve siyasi uzlaşma ile demokratik geçişi kapsayan üç aşamalı planını yeniden teyit ettiği bildirildi.
Açıklamada, ikilinin Venezuela öncülüğündeki uzlaşma görüşmelerindeki ilerlemeleri ele aldığı kaydedilirken, Rubio'nun Venezuela'daki siyasi mahkumların serbest bırakılmasının sürdürülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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