Rudong'da Rüzgar Enerjisi Bakımı - Son Dakika
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Rudong'da Rüzgar Enerjisi Bakımı

Rudong\'da Rüzgar Enerjisi Bakımı
11.06.2026 15:52
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Rudong, iki rüzgar santrali için bakım çalışmaları ile enerji arzını güvence altına alıyor.

RUDONG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Rudong'da yer alan iki açık deniz rüzgar enerjisi santralinde, yaklaşan yüksek sıcaklık döneminde istikrarlı ve güvenli enerji arzı sağlamak amacıyla türbinler ve yükseltici trafo merkezlerinin bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Aralık 2021'de faaliyete geçen iki rüzgar santralinin toplam elektrik üretim kapasitesi 2026'nın ocak-mayıs döneminde 880 milyon kilovat-saate ulaşırken, toplam elektrik üretimi ise 10,26 milyar kilovat-saat olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rudong'da Rüzgar Enerjisi Bakımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emrah Kemal Yılmaz Emrah Kemal Yılmaz:
    Biz de böyle şeyler yapsak iyi olur ama elektrik faturası çok yüksek zaten, bu da maliyet ekleyecek herhalde. Neyse bu başarı olsun. 0 0 Yanıtla
  • Evrim Özkaya Evrim Özkaya:
    Çin bunları yapıyorken bizde hala kömür yakıyoruz, Avrupa'nın neresinde olduğumuzu hiç sorgulamıyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Doğan Semci Doğan Semci:
    Kadınlar bu işleri yapamaz diye söylenir hep ama bakmışız erkekler de yapıyo sallaya sallaya! 0 0 Yanıtla
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