Ruhsatlı Silah Kullanımında Hukuki Sorumluluk

18.04.2026 11:24
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda ruhsat sahibi babanın sorumluluğu hukuken değerlendirildi.

EFSA ÇAĞLA YAVUZ/NERİMAN SENANUR TORUN - Hukukçular, Kahramanmaraş'ta bir öğrencinin babasının silahlarını kullanarak gerçekleştirdiği saldırının ardından ruhsatlı bir silahın bir başkası tarafından kullanılması halinde ruhsat sahibine adli ve idari yaptırımlar uygulanabileceğine dikkati çekti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ceza avukatı Ahmet Sevinç, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a göre silahın ancak ruhsatta belirtilen kişi tarafından, ruhsatta öngörülen amaç ve şartlar çerçevesinde kullanılmasına imkan tanındığını vurguladı.

Sevinç, ruhsatlı bir silahın kısa süreli de olsa başkası tarafından kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu, bu durumun "ruhsatın şahsiliği ilkesi"ni ihlal ettiğini ve kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu anlatarak, silahın üçüncü kişilerce suçta kullanılması halinde ise olayın niteliğine göre ruhsat sahibinin de cezalandırılabileceğini kaydetti.

Ruhsat sahibinin ihmali durumunda cezai sorumluluk doğabilir

Ruhsat sahibinin silah ve mermileri üçüncü kişilerin erişemeyeceği şekilde güvenli olarak muhafaza etme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Sevinç, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, silahın kilitli ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi halinde üçüncü bir kişi tarafından alınarak kullanılması durumunda her somut olayda doğrudan otomatik sorumluluk doğmasa da silahın ev içerisinde kolay erişilebilir veya kontrolsüz bir şekilde bırakılması halinde ruhsat sahibinin muhafaza yükümlülüğünü ihlal ettiği kabul edilir. İhlal sonucunda silahın aile bireyi tarafından alınıp suçta kullanılması durumunda ruhsat sahibinin cezai sorumluluğu doğabilir."

Çocuk olan evlerde silah ve mermiler ayrı yerlerde saklanmalı

Ceza avukatı Umur Yıldırım da ruhsatın silaha değil kişiye verildiğini belirterek, "silah benim ama başkası kullandı" yaklaşımının hukuken çoğunlukla geçerli olmadığını ifade etti.

Yıldırım, 6136 sayılı kanun kapsamında ruhsat sahibi kişilerin yükümlülüklerinin açıkça belirlendiğine değinerek, "Özellikle çocukların bulunduğu evlerde silahla mermilerin ayrı bölmelerde ve kilitli alanlarda saklanması ciddi önem arz etmektedir. Kusurlu muhafaza neticesinde silaha erişen kişilerin işlediği suçlar bakımından ruhsat sahibi yaptırımlara maruz kalabilir." dedi.

Kusurunun yoğunluğuna göre kişi hakkında adli soruşturma açılabilir

Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik gerçekleştirilen saldırıda, saldırganın emniyet mensubu babasının ruhsatlı silahını alarak çok sayıda kişinin ölümüne sebep olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ceza avukatı Emre Altun, baba açısından cezai sorumluluk doğup doğmayacağının silahın muhafaza edilip edilmediğine ve çocuğun silaha erişiminin öngörülebilir olup olmadığına göre belirlenebileceğini söyledi.

Altun, "Kolluk personeli, emekli olsa da mesleği gereği kendisine verilen silahı gerekli özenle korumayıp başkasının kullanmasına sebebiyet vermişse, personelin kusurunun yoğunluğuna göre hakkında adli soruşturma açılabilir ve bu, bağlı bulunduğu kurum tarafından ayrıca idari soruşturmaya konu edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda da saldırganın babasının Emniyet Teşkilatı mensubu olduğuna dikkati çeken Altun, "Çocuğun babasının silahlarını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği iddiası göz önüne alındığında silahların güvenli şekilde saklanmaması sebebiyle emniyet mensubu babanın adli olarak 'görevi ihmal', idari anlamda ise disiplin sürecine muhatap kalacağı ortadadır." diye konuştu.

Avukat Altun, şöyle devam etti:

"Ayrıca, saldırganın olayda babasına ait silahları kullandığı sabitse, babanın bu suçlar gerçekleşmeden önce durumdan haberdar olup olmadığının kapsamlı bir soruşturmayla ortaya konulması gerekir. Eğer babanın bilgisi veya haberi olduğu tespit edilirse, işlenen 'birden fazla kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye ve yaralamaya teşebbüs' suçları bakımından Türk Ceza Kanunu kapsamında azmettirme veya yardım etme hükümleri çerçevesinde cezai sorumluluğuna gidilmesi mümkün olacaktır."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
