Ruhsatsız Silah Operasyonunda 3 Tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adreste ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 el yapımı tüfek, 7 şarjör, 1 şarjör uzatma aparatı, çeşitli çaplarda 41 tabanca ve uzun namlulu silah mermisi, 102 kurusıkı mermisi, ve 38 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Silah yapımı ile silahların namlu dönüşümünde kullanıldığı değerlendirilen malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.A, S.A. ve C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.