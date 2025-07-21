Hayrabolu ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde N.K'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine S.E'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
-Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde F.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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