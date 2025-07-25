Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Akmescit Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, üst aramasında 2 ruhsatız tabanca ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?